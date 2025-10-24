JVA-Prozess in Rottenburg: Zeugen folgen dem Ehrenkodex für Häftlinge

In vier Jahren Haft habe er nie so ein Verhalten von einem Vollzugsbeamten erlebt, sagt ein Zeuge vor Gericht: Der Aufseher soll einen Häftling „Fisch“ genannt haben. Das Urteil.
Der 26-jährige Häftling aus der JVA Rottenburg trägt weiße Kleidung und elegante Lederschuhe – dazu Fußfesseln. Vier Polizeibeamte begleiten ihn auf Schritt und Tritt an seinem Prozesstag am Amtsgericht. Im wird vorgeworfen, einen 22-jährigen Vollzugsbeamten körperlich angegriffen zu haben. Mehrere Mithäftlinge sind Zeugen der Auseinandersetzung, die sich im Februar in der JVA zugetragen hat. Der 26-Jährige soll den Aufseher nach einer zunächst verbalen Konfrontation mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben. Zu den Schlägen soll es gekommen sein, nachdem der Aufseher den Häftling „Fisch“ genannt haben soll.