Anzeige Deißlingen hat kleinen feinen Weihnachtsmarkt

Seit 2017 lädt der Musikverein Deißlingen vor Weihnachten regelmäßig zum Weihnachtszauber ein. Das ist ein kleiner feiner Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus. In diesem Jahr ist er abends am Montag, 23. Dezember.