JVA Konstanz: Insasse setzt Gefängniszelle in Brand – vier Verletzte

Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache In einer Gefängniszelle bildet sich dichter Rauch. Zahlreiche Insassen klagen über Reizhusten. Was ist passiert?







Ein Gefängnisinsasse hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Konstanz Möbel in Brand gesetzt. Zwei Insassen sowie zwei Angestellte der JVA mussten von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Vier Polizisten erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vor Ort behandelt. Durch das Feuer hatten zahlreiche Gefängnisinsassen Reizhusten erlitten.