JUZ-Team trainiert für Mössinger Turnier: Ganz gechillt um den Pokal kicken

1 Das JUZ-Fußballteam beim chilligen Videospiel-Fußball im JUZ-Aufenthaltsraum. Aber sie trainieren jetzt auch regelmäßig mit einem richtigen Ball in der Lichtenauhalle, damit sie in Mössingen beim M-Turnier eine Chance haben. Foto: Klaus Stopper

Fußball kannten einige von ihnen vorher nur vom Computer-Videospiel FIFA, und jetzt rennen sie plötzlich selber der Lederkugel hinterher. Das JUZ hat zwei Teams am Start und hofft auf goldene Pokale.









Link kopiert



„Sport + chill“ heißt es seit einiger Zeit regelmäßig für die Jungs im Hechinger Jugendzentrum. Chillen steht eigentlich für ganz entspannt bleiben und keine direkten Ziele ansteuern, aber in letzter Zeit drängt sich schon der sportliche Ehrgeiz in den Vordergrund: Denn jetzt sind die jungen Kicker für den M-Pokal in Mössingen angemeldet. „Das ganze JUZ wird da zum anfeuern mitfahren“, erzählt JUZ-Leiterin Giovanna Ciriello.