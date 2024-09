JUZ Hechingen: Das Programm der Themenwoche Demokratie

Im Jahr 2020 entstand im Jugendzentrum Hechingen die Idee, um den Tag der Demokratie, der jährlich am 15. September stattfindet, eine Themenwoche zu Demokratie und Jugendbeteiligung zu veranstalten und jedes Jahr wird diese unter ein anderes Motto gestellt. Dieses Jahr findet die Themenwoche von Mittwoch, 11. September, bis Sonntag, 15. September, statt. Das Motto lautet „Vielfalt & Jugendbeteiligung“. Stadtjugendreferentin Giovanna Ciriello lädt dazu ein, bei den Aktionstagen teilzunehmen.

Jugendliche können sich vielseitig beteiligen

Das Jugendbüro JU-nited entwickelte aus den Ergebnissen der vergangenen Jahre Jugendprojekte und verschiedene „Jugend-Aktionen“, die dieses Jahr den Fokus explizit auf das Thema Vielfalt und Beteiligung legen. Jugendbeteiligung darf Spaß machen, greifbar sein und vor allem soll sie auch für alle Jugendlichen in der Breite und Vielfalt umsetzbar und selbstwirksam sein, so die Idee dahinter.

Deshalb sollen verschiedene Beteiligungsaktionen von jungen Menschen in ihren Lebensbereichen initiiert und begleitet werden – in der Schule, im Jugendzentrum, im Verein, in ihrer Kommune und im Landkreis, in dem sie leben. „Lasst uns zusammen herausfinden, was Jugendbeteiligung bedeutet – und wie sie sein muss, damit so viele verschiedene Jugendliche wie möglich erreicht werden, die mitentscheiden wollen“, erklärt Ciriello.

Was während der JUZ-Themenwoche geboten sein wird:

Mittwoch, 11. September: Mobile Flaggen-Aktion

Das JUZ-Team wird ab 9 Uhr in Hechingen an den Schulen unterwegs sein und mit Schülern Flaggen bunt und inhaltlich gestalten. Die Blanko-Flaggen sollen mit Ideen der jungen Menschen gefüllt werden. Sie dürfen aufschreiben, was für sie Demokratie ist, wie sie sich gerne beteiligen wollen und was für Interessen sie vertreten würden.

Donnerstag, 12. September: Party- und Event-Planungsprojekt zu Musik und Vielfalt

Eine Party zu organisieren als Partizipationsform, ist hier das Ziel. Die interessierten Jugendlichen dürfen eine bunt-leuchtende Rave-Party auf die Beine stellen und lernen, was man hierfür organisieren muss. Begleitet wird dieses Projekt von den Mitarbeitenden des Jugendzentrums.

Die Party findet statt am Freitag, 21. September, von 20 bis 23 Uhr – als zusätzliche Jubiläumsparty, denn das Jugendzentrum feiert sein 50-jähriges Bestehen. So haben die Jugendlichen die Chance, die nonverbale Rave-Musik als Raum für Vielfalt, Demokratie und Toleranz zu erleben.

Freitag, 13. September: „Night Sport Event Basketball” mit DJ-Musik von 18.30 Uhr bis 0 Uhr in der Lichtenauhalle beim Gymnasium Hechingen

Das Nightsport-Event wird ein Highlight der Themenwoche der Demokratie werden. Hier können Jugendliche aller Art zusammen Basketball spielen. Unterstützung bekommen sie hierbei vom Basketballverein „On fire BBC“ aus Albstadt. Des Weiteren wird das Event durch DJ-Musik mit Hip-Hop-Klängen untermalt. Der Eintritt ist frei, allerdings gibt es für die Teilnahme an einem Mini-Wettbewerb eine Teilnahmegebühr von einem Euro und für die Getränke, die es zu kaufen gibt, benötigt man auch etwas Kleingeld.

Samstag, 14. September, Info- und Fachtag-Veranstaltung Stadthalle Museum 14 Uhr bis 20 Uhr

In die Stadthalle werden alle Interessierten zum Thema „Jugendbeteiligung & Vielfalt“, vor allem junge Erwachsene im Ehrenamt, pädagogische Fachkräfte aus Hechingen und dem ganzen dem Zollernalbkreis eingeladen sein. Als Warm-Up gibt es ein Kahoot-Spiel und so werden alle gemeinsam an das Thema Jugendbeteiligung herangeführt. Anschließend wird es einen 1,5-stündigen Vortrag mit Diskussionsrunde geben. Gäste sind die aktuelle Kreisjugendreferentin Lena Mispelhorn und der ehemalige Kreisjugendreferent Konrad Flegr, die aktuelle Stadtjugendreferentin Giovanna Ciriello moderiert und der ehemalige Stadtjugendpfleger Rainer Püttbach berichtet aus Hechingens Vergangenheit, als es noch einen Jugendgemeinderat gab.

Nach einer Pause mit Möglichkeit zum Austausch bei Snacks und Getränken startet dann ab 17 Uhr die zweistündige Workshop-Phase mit zwei auswählbaren Workshops „Wertevoll“ und „Quararo-Vielfalt am Arbeitsplatz“, die von Cord Dette und Otto Sommer (Demokratiezentrum BW) durchgeführt werden.

Sonntag, 15. September, „Station Skate-Parcours“, ab 10 Uhr beim Familiensporttag „Hechingen bewegt sich“

Der Skateverein reiht sich in die Vielzahl der Hechinger Sportvereine ein und bietet für junge Interessierte einen „Skate-Parcours“ am Familiensporttag der Stadt Hechingen an. Unter dem Motto „Hechingen bewegt sich“, wird auf dem Skatepark geskatet (allerdings nicht bei Regenwetter). Nicht nur das Thema Jugendbeteiligung in den verschiedensten Sport-Vereinen der Stadt Hechingen steht an dem Tag im Mittelpunkt. Der 15. September ist der offizielle Tag der Demokratie, weshalb auch an dem Tag weitere Flaggen beschriftet werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, dem Graffiti-Künstler Robin Bliestle zuzuschauen, wie er die JUZ-Hütte gestaltet.