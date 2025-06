JUZ-Festival in Hechingen: Open-Air-Disco und Livekonzerte sorgen für gute Stimmung

JUZ-Festival in Hechingen

Das 4. JUZ Sommer-Festival bot am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag im Skatepark ein breites Unterhaltungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene. Den Festival-Auftakt am Freitag machte ein Fußballturnier für Teilnehmer zwischen zwölf und 25 Jahren, welches von Streetwork Hechingen veranstaltet wurde. Weiter ging es am Abend mit einer Open-Dance-Stage, wo Freiwillige ihre Darbietungen zum Besten gaben. Im Anschluss hatte „Special Guest“ Salva seinen Auftritt. Der erste Festival-Tag fand seinen Ausklang mit einer Open-Air-Disco.