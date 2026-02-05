Juwelier und Banken berichten: Viele Lahrer sind im Goldrausch

Viele Bürger bringen den Familienschmuck zum Juwelier, um ihn mit Profit zu verkaufen. Auch die Banken registrieren eine erhöhte Nachfrage nach dem Edelmetall.
Nach immer neuen Rekordständen kam am Freitag das böse Erwachen: Gold, Silber und Platin rauschten innerhalb weniger Stunden massiv nach unten. Die Talfahrt setzte sich am Montag fort, ehe die Kurse tags darauf bereits wieder nach oben gingen. Die Turbulenzen am Goldmarkt halten viele Lahrer nicht davon ab, Altgold aus der Schublade zu holen und zu verkaufen.