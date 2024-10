Juventus Turin gegen VfB Stuttgart: Juve-Fanclub aus Zollernalbkreis fährt zum Spiel

1 Ein Teil des Fanclubs bei einem Juve-Spiel Foto: Marzio

Im Zollernalbkreis hat sich vor fünf Jahren ein offizieller Juventus-Turin-Fanclub gegründet. Nun steht für die Fans des italienischen Rekordmeisters ein besonderes Spiel an.









Wenn am kommenden Dienstagabend der VfB Stuttgart in der Champions League bei Juventus Turin antritt, wird er sicherlich wieder von zahlreichen Schwaben vor Ort unterstützt. Aus dem Zollernalbkreis wird sich ebenfalls eine Gruppe auf den Weg machen. Allerdings werden sie ihren Heimverein aus Italien anfeuern. Sie gehören dem Juventus Official Fan Club Zollernalb an. Wir haben vorab mit dem Vorsitzenden des Fanclubs gesprochen.