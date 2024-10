Juventus Turin gegen VfB Stuttgart: Das ist die „Vecchia Signora“

1 Das Juventus Stadium ist der Spielort der Partie am Dienstag. Foto: IMAGO/Marco Canoniero/IMAGO

Wenn der VfB Stuttgart an diesem Dienstag in der Champions League gegen Juventus Turin antritt, dann trifft er auf einen der traditionsreichsten Clubs Italiens.









Wenn der VfB Stuttgart auf Juventus Turin trifft (Dienstag, 21 Uhr/DAZN), dann ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs überhaupt. Moment mal, werden die Älteren unter uns denken, Stuttgart und Turin, da war doch mal was? Richtig, im Jahr 1979 traf der VfB im Europapokal auf den Torino AC, der heute als FC Turin firmiert und aktuell in der Serie A Italiens nur knapp hinter Juventus steht, dem großen Stadtrivalen. Die Schwaben setzten sich in Hin- und Rückspiel dank eines 1:0-Heimsiegs und einer 1:2-Niederlage nach Verlängerung in Turin durch, das entscheidende Auswärtstor erzielte damals VfB-Legende Hermann Ohlicher, der in wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag feiern wird.