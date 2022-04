1 Von der Sonnenstube der Schweiz zurück in die Sonnenstube Deutschlands: Jutta Ulrich. Foto: STG

Jutta Ulrich, zuletzt sieben Jahre lang Leiterin der Kommunikation der Schweizer Ferienregion Tessin, leitet jetzt die Press- und Öffentlichkeitsarbeit der Schwarzwald-Tourismus GmbH (STG).















Link kopiert

Pfalzgrafenweiler - Sie stammt aus Pfalzgrafenweiler. Die Redaktion befragte sie zu ihrer neuen Aufgabe.

Frau Ulrich, willkommen zurück im Schwarzwald. Was hatten Sie an Ihrer alten Heimat am meisten vermisst?

Vermisst ist vielleicht das falsche Wort, denn ich war in den letzten Jahren regelmäßig im Schwarzwald, um Familie und Freunde zu besuchen. Und bei diesen Gelegenheiten haben wir auch immer schöne Ausflüge gemacht, so dass ich die Vorzüge meiner alten Heimat immer wieder genießen konnte.

Das Tessin ist reizvoller Landstrich mit mediterranem Flair. Jetzt wieder Fichte und Tanne statt Palme. Wie kommt’s?

Als ich gesehen habe, dass Schwarzwald Tourismus eine Leitung Kommunikation sucht, musste ich mich einfach bewerben. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Kommunikation für den Tourismus. Und meine Erfahrung hier für meine Heimat einbringen zu können, freut mich außerordentlich. Darüber hinaus schätze ich es sehr, wieder näher bei der Familie zu sein, zu der ich immer eine enge Beziehung hatte. Ein Journalist hat bei meinem Weggang im Tessin zu mir gesagt: "Du ziehst also von der Sonnenstube der Schweiz in die Sonnenstube Deutschlands." Ich würde sagen, so schlecht haben wir es hier im Schwarzwald also auch nicht getroffen.

Wie gut ist der Schwarzwald im Vergleich zu anderen großen vergleichbaren Ferienregionen aufgestellt?

Die Konkurrenz ist groß und der Wettbewerb um den Gast, vor allem aus Deutschland, hat sich in den vergangenen zwei Jahren nochmals intensiviert. Urlaub im eigenen Land wird auch 2022 noch ein Thema sein und trifft auf den Trend zur Nachhaltigkeit und einer Rückbesinnung auf die eigenen Werte. Dafür ist der Schwarzwald und sein touristisches Produkt sehr gut aufgestellt und punktet mit Naturnähe und einem abwechslungsreichen Freizeitangebot. Darüber hinaus hat die Ferienregion in den jüngsten Jahren einen starken Imagewandel vollzogen, dank der Arbeit vieler Akteure in der Region, die stolz auf ihre Heimat sind und Traditionen im Schwarzwald neu interpretiert haben. Das wirkt sich auch positiv auf die Attraktivität des Schwarzwalds als Urlaubsziel aus.

Wohin sollte die Reise gehen, wo sehen Sie Nachholbedarf und Potenziale?

Das große Thema im Tourismus aktuell ist die Digitalisierung, das heißt, touristische Daten zu Erlebnissen und Angeboten im Schwarzwald auf allen Kanälen verfügbar machen. Denn immer mehr Gäste suchen Reiseangebote im Internet oder über das Mobiltelefon. Hier sind wir auf dem Weg, stehen aber schwarzwaldweit noch am Anfang.

Welche Aufgaben, Schwerpunkte und Ziele haben Sie sich für Ihre Aufgabe bei der STG gesetzt?

Mit der Pressearbeit wollen wir durch redaktionelle Beiträge über den Schwarzwald eine kontinuierliche Präsenz in den Medien schaffen, welche bei den Gästen eine hohe Glaubwürdigkeit genießt und Lust auf Urlaub im Schwarzwald macht. Darüber hinaus verfügt die Schwarzwald-Tourismus GmbH über eigene Kommunikationskanäle, über die wir sowohl informierende wie auch inspirierende Themen veröffentlichen. Wir möchten die Bekanntheit des Schwarzwalds steigern, in dem wir die Besonderheiten der Region hervorheben und authentische Erlebnisse und Leuchtturmprojekte ins Schaufenster stellen, welche das Markenversprechen "herz.erfrischend.echt" halten. Durch eine enge Zusammenarbeit mit touristischen Partnern in den 321 Schwarzwaldorten, mit der Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus wollen wir für ein optimales gemeinsames Medienecho über unsere Feriendestination sorgen.

Was macht für Sie den Reiz und die Besonderheit des Schwarzwalds aus?

Persönlich bin ich ein absoluter Fan unserer Wellnesshotels. Hier wurde sehr viel investiert, und viele Betrieben haben Leuchtturmcharakter. Darüber hinaus möchte ich noch mal die Nähe zur Natur erwähnen mit den landschaftlich abwechslungsreichen Wander- und Radwegen, auf denen man unterwegs immer wieder bei tollen Gastgebern einkehren kann. Wir haben die zwei größten deutschen Naturparke, einen Nationalpark und ein Biosphärengebiet. Keine andere Region in Deutschland verfügt über eine solch hohe Dichte an Großschutzgebieten wie der Schwarzwald. Es gibt Großstädte wie Freiburg und Karlsruhe und viele kleine pittoreske Dörfer, in denen die Traditionen des Schwarzwalds eindrücklich gelebt werden. Kleine feine und hochkarätige kulturelle Veranstaltungen, eine regional verankerte Küche ebenso wie Spitzengastronomie mit innovativen Köchen runden das Erlebnis ab.