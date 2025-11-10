Jutta Speidel: Schauspielerin ist ihren Führerschein los

1 Jutta Speidel ist ihren Führerschein los. Foto: Annette Riedl/dpa/Annette Riedl Eigentlich ist Schauspielerin Jutta Speidel ständig für ihren wohltätigen Verein unterwegs - doch jetzt hat sie sich selbst ausgebremst.







Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben erstmal ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der „Bild“-Zeitung: „Ich habe die Schilder einfachnicht gesehen“, sagte sie. „Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt.“