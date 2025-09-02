Justus Frantz in Bad Wildbad: „Retter des Königlichen Kurtheaters“ gewürdigt

Zum ausverkauften Konzert von Justus Frantz mit seinem Sohn Konstantin in Bad Wildbad gab es gleich zu Beginn eine Überraschung: Frantz wird Schirmherr des Königlichen Kurtheaters.
Thomas Käppler, Vorsitzender des Fördervereins Königliches Kurtheater, stand auf der Bühne und hob vor Freude die Arme in die Höhe, bevor er das Publikum im voll gefüllten Saal offiziell begrüßte. Er ließ den Augenblick wirken, denn zum Konzert hatte sich der Förderverein einen besonderen feierlichen Auftakt vorbehalten: die Würdigung von Justus Frantz als „Retter des Königlichen Kurtheaters“ und die feierliche Übertragung der Schirmherrschaft.