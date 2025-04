1 Der Star-Regisseur Paul Schrader ist für Filme wie "Taxi Driver" bekannt. (Archivbild) Foto: Christophe Simon/AFP/dpa

Paul Schrader hat Drehbücher zu Kultfilmen wie «Taxi Driver» geschrieben und ist auch als Regisseur bekannt. Jetzt erhebt seine frühere Assistentin schwere Vorwürfe gegen ihn, die er dementiert.









Link kopiert



New York - Die ehemalige Assistentin des US-Filmemachers Paul Schrader wirft diesem in einer Klage sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe vor. Das berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.