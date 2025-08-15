Justiz: Vierter Prozesstag: Christina Block beantwortet Fragen

Ende 2023 eskalierte ein Sorgerechtsstreit zwischen der Hamburger Unternehmerin Christina Block und ihrem Ex-Mann. Im Prozess um die Entführung ihrer Kinder will sie nun Rede und Antwort stehen.
Hamburg - Im Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block hat der vierte Verhandlungstag begonnen. Zum Auftakt begann die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt mit der Befragung der 52-jährigen Angeklagten, die beschuldigt wird, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben.