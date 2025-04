Justiz: US-Senator trifft sich in El Salvador mit abgeschobenem Mann

2 Der Konflikt zwischen der Trump-Regierung und der Justiz spitzt sich wegen der umstrittenen Abschiebungen weiter zu. (Archivbild) Foto: Salvador Melendez/AP/dpa

Aus Protest gegen die umstrittene Abschiebung eines Migranten reist ein demokratischer Senator nach Mittelamerika und darf den Abgeschobenen treffen. Präsident Bukele spottet: Sie tranken Margaritas.









San Salvador - US-Senator Chris Van Hollen hat sich in El Salvador mit einem von den USA trotz gewährten Schutzes abgeschobenen Migranten getroffen. Der Demokrat veröffentlichte ein Foto des Treffens mit Kilmar Ábrego García auf der Plattform X. Der Salvadorianer war vor einem Monat aus den USA abgeschoben und in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis in dem mittelamerikanischen Land gebracht worden. Sein Schicksal ist in den USA Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung.