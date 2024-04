1 Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und ehemalige US-Präsident Donald Trump steht vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft legt Trump in dem Prozess die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Foto: Jabin Botsford/Pool The Washington Post/AP/dpa

Im Prozess gegen Donald sollen nun die Auftaktplädoyers gehört werden. Bei einer Verurteilung droht dem Ex-Präsidenten eine mehrjährige Haftstrafe. Bei der Wahl dürfte er aber dennoch antreten.









New York (dpa) – Im Prozess gegen Donald Trump hat die Anklage dem ehemaligen US-Präsidenten die unerlaubte Beeinflussung der Präsidentenwahl 2016 vorgeworfen. Trump habe sich mit seinem Anwalt und dem Herausgeber einer Boulevardzeitung "verschworen, um Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 zu nehmen", sagte Staatsanwalt Matthew Colangelo in New York in seinem Eröffnungsplädoyer im ersten Strafprozess gegen einen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte.