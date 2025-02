Justiz: Rapper Asap Rocky in Strafprozess freigesprochen

1 Der Prozess gegen den Rapper endet mit Freispruch. (Archivbild) Foto: Frazer Harrison/Pool Getty Images North America/AP/dpa

Seit Januar stand Asap Rocky in Los Angeles vor Gericht. Partnerin Rihanna wohnte dem Strafprozess um einen Schusswaffenvorfall gelegentlich bei. Nun fällen die Geschworenen ein Urteil.









Los Angeles - Der US-Rapper Asap Rocky (36) ist in einem Strafprozess um Körperverletzung freigesprochen worden. Die Geschworenen gaben das Urteil nach kurzen Beratungen am Dienstag (Ortszeit) vor Gericht in Los Angeles bekannt. In dem mehrwöchigen Verfahren wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe war die Partnerin von Asap Rocky, Sängerin Rihanna, an mehreren Prozesstagen zugegen gewesen.