Justiz: Prozess um Zugunglück mit 57 Toten in Griechenland gestartet

Im Prozess um das schwerste Zugunglück in der Geschichte Griechenlands werfen Angehörige von Opfern der Regierung Vertuschung vor. Mehr als 350 Zeugen sollen zur Aufklärung beitragen.
Athen - Gut drei Jahre nach dem schwersten Zugunglück in der Geschichte Griechenlands hat der Prozess gegen 36 Angeklagte begonnen. Die Justiz will klären, was genau am 28. Februar 2023 zu der Katastrophe mit 57 Todesopfern bei Tempi geführt hat und wer dafür verantwortlich ist. In einem überfüllten Gerichtssaal in der mittelgriechischen Stadt Larissa machten aufgebrachte Angehörige von Opfern ihrem Ärger Luft und forderten die Angeklagten auf, "den Mund zu öffnen" und nichts zu verschweigen.