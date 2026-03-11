Justiz: Prozess um Tod auf Parkplatz - Ich spürte nur einen Schlag

Mitten im Alltag eskaliert ein Streit auf einem Parkplatz - ein Junge stirbt. War es ein Unfall oder gezielte Rache? Was wirklich geschah, klärt jetzt ein Gericht.
Niedernhall - Nach dem Tod ihres Sohnes auf dem Parkplatz eines Supermarktes sitzen die Eltern zusammengesunken auf dem Asphalt, sie spenden sich Trost und lassen ihrer Trauer freien Lauf. Stundenlang, umgeben von Blumen und Kerzen, ein lilafarbenes Kuscheltier liegt später noch dort. Kurz zuvor ist ihr zwölf Jahre altes Kind auf dem Parkplatz in Niedernhall nordöstlich von Heilbronn überfahren worden.