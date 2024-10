Justiz: Prozess gegen Rushdie-Attentäter: Gericht bleibt

1 Salman Rushdie verlor bei der Attacke ein Auge. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eigentlich sollte der Prozess gegen den Mann, der 2022 Bestseller-Autor Rushdie angegriffen und schwer verletzt haben soll, schon lange laufen, aber immer wieder gibt es Hürden. Eine ist nun genommen.









New York - Der Prozess gegen den Mann, der den Bestseller-Autor Salman Rushdie 2022 im US-Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt haben soll, wird nicht an ein anderes Gericht verlegt. Einen entsprechenden Antrag der Verteidigung des Mannes wies ein Richter in der Stadt Rochester im US-Bundesstaat New York ab. Die Verteidigung hatte argumentiert, dass der Angeklagte im Landkreis Chautauqua County, wo der Angriff stattgefunden hatte, keinen fairen Prozess bekommen könne.