Justiz: Neuer Prozess um Tod von Maradona beginnt

Der argentinische Fußball-Weltmeister von 1986 starb im November 2020 kurz nach einer Gehirnoperation. Sein medizinisches Team soll bei seiner häuslichen Pflege schwere Fehler gemacht haben.
San Isidro - Fünfeinhalb Jahre nach dem Tod von Diego Maradona hat der zweite Prozess gegen das medizinische Team der argentinischen Fußball-Legende begonnen. Sieben Ärzte und Pfleger müssen sich in San Isidro nördlich von Buenos Aires vor Gericht verantworten. Der Prozess dürfte sich über Monate hinziehen: Zunächst wurden zwei Verhandlungstage pro Woche angesetzt, insgesamt sollen rund 90 Zeugen vernommen werden.