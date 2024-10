Justiz: Neue Anklage gegen Star-Koch Alfons Schuhbeck

3 Es gibt eine neue Anklage gegen Alfons Schuhbeck. (Archivfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

Alfons Schuhbeck verlor sein Gastro-Imperium und landete im Gefängnis. Jetzt gibt es eine neue Anklage - und die hat es in sich.









München - Neue Anklage gegen Alfons Schuhbeck: Die Staatsanwaltschaft München I wirft dem Star-Koch, der bereits wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis sitzt, zahlreiche weitere Straftaten vor. Es geht um Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen, Subventionsbetrug in 19 Fällen sowie das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 479 Fällen vor, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.