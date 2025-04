Justiz: Menendez-Brüder: Strafmaß wird neu verhandelt

1 Erik Menendez (l) und sein Bruder Lyle Menendez wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. (Archivbild) Foto: Uncredited/California Dept. of Corrections via AP/dpa

35 Jahre nach der Ermordung des reichen Menendez-Ehepaares in Beverly Hills hoffen dessen verurteilte Söhne Lyle und Erik auf eine Haftentlassung. Die Brüder haben eine wichtige Hürde genommen.









Los Angeles - Die in den USA wegen Mordes verurteilten Brüder Erik und Lyle Menendez haben in ihren Bemühungen um Freilassung eine wichtige rechtliche Hürde genommen. Das zuständige Gericht hat für den 17. und 18. April eine Anhörung angesetzt, in der das Strafmaß neu verhandelt wird, wie US-Medien berichten.