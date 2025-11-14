Justiz macht kurzen Prozess: Freiburg setzt drei Anklagen im beschleunigten Verfahren um

In Freiburg wurden in dieser Woche drei Urteile im beschleunigten Verfahren umgesetzt.
Einen schlechteren Ort hätte er sich kaum aussuchen können: Ein 24 Jahre alter Mann hat sich die Eingangsschleuse des Reviers der Bundespolizei in Freiburg als Tatort für seine exhibitionistischen Handlungen ausgesucht. Der Mann ließ in der Schleuse vor einer 26-jährigen Frau die Hose herunter. Die Frau war dort, weil sie eine Straftat in einem anderen Zusammenhang anzeigen wollte. Der 24-jährige war bei der unerlaubten Einreise und beim Schwarzfahren erwischt worden. Die Strafe folgte in diesem Fall umgehend: Das Amtsgericht verurteilte ihn in einem beschleunigten Verfahren zu 200 Euro Geldstrafe. Danach wurde er zurück in die Schweiz ausgewiesen.