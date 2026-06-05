Justiz: Katharina Bisegger ist die neue Richterin am Amtsgerichts Schönau

Kein Lampenfieber, aber ein „bisschen Anspannung“ spürt sie schon: Für Katharina Bisegger beginnt nach einer kurzen Einarbeitungsphase im eher stillen Kämmerlein in der kommenden Woche der Ernst des Richterlebens: Die 35-jährige Volljuristin tritt am Amtsgericht Schönau auch öffentlichkeitswirksam die Nachfolge von Ulrike Götz an, die Ende April nach 14 Jahren als Direktorin des Amtsgerichts in den Ruhestand getreten ist.

„Freue mich sehr, dass es losgeht“ Hausfriedensbruch und zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis stehen auf der Tagesordnung der ersten öffentlichen Sitzungen unter ihrer Regie. „Ich freue mich, dass es los geht, und hoffe sehr, dass ich der Aufgabe insgesamt gerecht werden kann“, sagt sie im Bewusstsein, in die durchaus „großen Fußstapfen“ ihrer Vorgängerin zu treten.

Stationen am Landgericht und bei Staatsanwaltschaft

Am 1. Mai nahm Katharina Bisegger ihre Arbeit in Schönau auf – und schon jetzt ist sie sicher: Sich für die freie Stelle am kleinsten Gericht im Bezirk des Landgerichts Waldshut zu bewerben, „war die richtige Entscheidung“. Sie habe ein „menschlich herausragendes Umfeld“ angetroffen, schwärmt sie. Die Einarbeitung sei ihr leicht gefallen, auch weil sie dank ihrer Vorgängerin ein „tipptopp“ bestelltes Feld vorgefunden habe.

Gebürtig in Düsseldorf

Dereinst einmal als Richterin im Schwarzwald zu amtieren, war Katharina Bisegger freilich nicht in die Wiege gelegt. Bei dem Entschluss, nach dem Abitur Jura zu studieren, setzte die gebürtige Düsseldorferin keinen Kindheitstraum in die Tat um und auch keine Familientradition fort. „Es war eher eine Bauchentscheidung“, sagt sie im Rückblick.

Das Studium machte ihr zwar Spaß, dennoch war sie sich zunächst unsicher, ob sie den Berufsweg in Richtung Juristerei einschlagen will. Als sie dann aber nach dem ersten Staatsexamen im Jahr 2018 für das Referendariat ans Landgericht Waldshut-Tiengen kam, war ihr nach eigenen Worten klar: „Ich will zur Justiz“. Nach dem zweiten Staatsexamen fungierte Katharina Bisegger zunächst als Richterin am Landgericht und wechselte dann zur Staatsanwaltschaft, wo sie bis im April dieses Jahres arbeitete. Während dieser Zeit reifte in ihr nach eigenen Worten auch der Entschluss, künftig „lieber als Richterin“ denn als Staatsanwältin zu arbeiten.

Das Schönauer Amtsgericht an der Friedrichstraße Foto: Anja Bertsch

Als Richter mit allen Rechtsgebieten befasst

Der Grund: Im Unterschied zu einem Staatsanwalt hat sich ein Richter mit allen Rechtsgebieten zu befassen – also nicht nur mit Straf-, sondern auch mit dem Zivil- und mit dem Betreuungsrecht. Es ist dieser „bunte Strauß“, der Katharina Bisegger fasziniert – und der die Zuständigkeit eines Amtsgerichts exakt definiert.

In einem Strafverfahren habe die Staatsanwaltschaft zudem in erster Linie die „tatsächlichen“ Aspekte einer möglichen Straftat zu ermitteln, während dem Gericht vor allem deren rechtliche Bewertung obliege. „Diese Arbeitsweise“, so Katharina Bisegger, „liegt mir“. Auch deshalb finde das Richter-Dasein „schöner“.

Bestellung zunächst für ein Jahr

So kam es, wie es kommen musste: Als die Noch-Staatsanwältin mitbekam, dass die Richterstelle am Amtsgericht Schönau neu zu besetzen ist, packte sie die Gelegenheit beim Schopf. Sie bewarb sich – und wurde vom Justizministerium prompt als Richterin in den Schwarzwald abgeordnet. Die Bestellung gilt zunächst für ein Jahr, dann wird entschieden, ob Katharina Bisegger endgültig zur Direktorin des Amtsgerichts Schönau ernannt wird.

Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Menschen

Da sie bislang noch nie an einem Amtsgericht gearbeitet hat, freut sich die 35-Jährige jetzt erst einmal auf die „neuen Erfahrungen“, auf Begegnung mit vielen unterschiedlichen Menschen und hofft, auch in dem von ihr bevorzugten Fachgebiet Zivilrecht nicht zu kurz zu kommen.

Vor Sprachproblemen im Wiesental ist Bisegger im Übrigen nicht bange: Mit Alemannisch kommt sie nach acht Jahren am Hochrhein mittlerweile gut klar - zudem stammt ihr Ehemann aus der Schweiz.