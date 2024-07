Justiz in Rottweil: Das Landgericht hat einen neuen Präsidenten

Die Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges, sagt: „Hochkompetent, innovativ und nahbar steht Florian Diekmann für eine moderne, zugewandte und transparente Justiz. Er steht Neuerungen nicht nur aufgeschlossen gegenüber, sondern engagiert sich in vorbildlicher Weise bei der Entwicklung und Pilotierung neuer IT-Systeme und Fachanwendungen, die Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Justiz bei ihrer Arbeit unterstützen sollen.“

Florian Diekmann folgt damit auf Dietmar Foth, der Ende Februar 2024 in den Ruhestand getreten ist. Die Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges überreichte Florian Diekmann am Montag im Rahmen einer kleinen Feierstunde seine Ernennungsurkunde. Zum Amtsantritt gratulierte die Ministerin und wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und Freude.

Zuletzt Präsident in Hechingen

Florian Diekmann war zuletzt Präsident des Landgerichts Hechingen. Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges betonte: „In all seinen vielfältigen Verwendungen hat Florian Diekmann nicht nur seine außergewöhnliche Flexibilität gezeigt, sondern sich vor allem in vorbildlicher Weise für die Justiz und ihre wichtigen Anliegen eingesetzt. Das Landgericht Rottweil erhält mit ihm einen ausgezeichneten Leiter.“

Diekmann war 2016 Leiter des Personalreferats im Justizministerium, wo er insbesondere die Bereiche Personalgewinnung und -entwicklung, die Führungskräftefortbildung sowie die Einführung der elektronischen Personalakte verantwortete. Ab 2017 war er Richter am Oberlandesgericht Stuttgart, wo er sich insbesondere bei der Gründung des Stuttgart Commercial Court verdient machte, wo er den Vorsitz im neuen 21. Zivilsenat („Commercial Court of Appeal“) übernahm.

Einsatz von KI vorangetrieben

Am Landgericht Hechingen hat er unter anderem den Einsatz von KI-Systemen für die Unterstützung richterlicher Arbeit sowie die bundesweit erste Pilotierung des neuen Textsystems bk.text in der Justiz erfolgreich vorangetrieben.

Start in Mannheim

Diekmann begann seine Justiztätigkeit 2005 bei der Staatsanwaltschaft und sodann beim Landgericht Mannheim. 2007 erfolgte die Abordnung an das Justizministerium, wo er persönlicher Referent des Ministers war und im Juni 2008 die Funktion des stellvertretenden Zentralstellenleiters übertragen wurde. 2011 erfolgte die Erprobungsabordnung ans Oberlandesgericht Stuttgart.

Danach war Florian Diekmann am Landgericht Stuttgart in einer großen Strafkammer eingesetzt, bevor er wieder an das OLG Stuttgart wechselte. Er war in verschiedenen Straf- und Zivilsenaten eingesetzt und wurde 2013 Präsidialrichter. 2016 wurde er erneut an das Justizministerium abgeordnet und war Leiter des Personalreferats I 1. Er kehrte 2017 zum OLG Stuttgart zurück und wurde zugleich Leiter des IuK-Fachzentrums Justiz. 2021 wurde ihm das Amt des Präsidenten des LG Hechingen übertragen.