Der Führungswechsel bei der Staatsanwaltschaft Hechingen ist vollzogen: Der neue Behördenleiter Alexander Hauser ist eingeführt, sein Vorgänger Jens Gruhl wurde verabschiedet.
Die Hechinger Staatsanwaltschaft mag die kleinste in Württemberg sein. Ihrem Selbstbewusstsein tut das aber keinen Abbruch. Das zeigte sich am Montagnachmittag in der Feierstunde, zu der Justizministerin Marion Gentges (CDU), ihr Amtschef, Ministerialdirektor Elmar Steinbacher, der Stuttgarter Generalstaatsanwalt Frank Rebmann und andere hochrangige Vertreter der baden-württembergischen Justiz in die Stadthalle „Museum“ gekommen waren. Anlass: die Verabschiedung von Jens Gruhl, der bis Mai 2025 die Hechinger Ermittlungsbehörde geleitet hatte, und die Amtseinführung des neuen Leitenden Oberstaatsanwaltes Alexander Hauser.