Justiz in Balingen: Den Stiefsohn aus dem Fenster gestoßen?

1 Das Landgericht in Hechingen Foto: Silke Thiercy

Er soll seinen Stiefsohn mit einer Fleischgabel angegriffen und verletzt haben. Am Ende der Eskalation stürzte der Jugendliche aus dem Fenster. Nun wird der Fall vor dem Schöffengericht Hechingen verhandelt.









Der Angeklagte wird in Fußfesseln in den Saal 168 geführt. Seit dem Vorfall am 2. März diesen Jahres sitzt der 40-jährige Familienvater in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. Man mag es dem klein gewachsenen Mann nicht zutrauen – zumal er beim Hereinkommen linkisch, fast schüchtern in den Zuschauerraum winkt.