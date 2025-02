Justiz in Balingen: Bodybuilder wegen Doping verurteilt

Justiz in Balingen

1 Doping ist in Deutschland verboten. Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com/Markus Mainka

Nicht die stärkste Idee hatte ein Hobby-Bodybuilder aus Balingen: Im Internet bestellte er sich Anabolika. Das Paket erregte beim Zoll Aufmerksamkeit. In der Speisekammer des Mannes entdeckten die Ermittler erhebliche Mengen an Dopingmitteln. Dafür musste er sich nun vor dem Balinger Amtsgericht verantworten.









Link kopiert



Die Staatsanwältin musste sich durch eine lange Liste mit Zungenbrechern quälen, als sie die Anklageschrift verlas: Was bei dem 31-jährigen Mann in der Speisekammer gefunden war, hörte sich fast an wie die Inventarliste einer gut gefüllten Apotheke. Allein: erlaubt sind weder der Besitz, noch die Einnahme dieser Anabolika und Steroide.