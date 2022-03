1 Auch mit zahlreichen Fällen der Fälschung vom Impfpässen hat es die Staatsanwaltschaft Hechingen zu tun. Foto: Sommer

Zollernalbkreis - Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer stieg im vergangenen Jahr entsprechend der Zunahme der Zahl der Tatverdächtigen von 40,35 auf 48,69 Tage. Leicht gestiegen ist die Zahl der Rechtshilfe- und Auslieferungssachen mit 111 Vorgängen (2020:88). Etwas gesunken ist die Zahl der Strafvollstreckungsverfahren mit 2778 im Jahr 2021 (2020: 3173). Die Anzahl der Gnadensachen ist mit 23 Verfahren im Vergleich zum Vorjahr (2020: 31) ebenfalls gesunken. Die Zahl der Verfahren gegen unbekannte Täter betrug 6232 und ist damit leicht gestiegen (2020: 6005 Verfahren).

Mehr Strafverfahren

Die Hechinger Staatsanwälte haben nach Angaben der Behörde im vergangenen Jahr insgesamt 11 238 Strafverfahren abgeschlossen. Die Zahl der offenen Verfahren stieg auf 1499. Rund 21 Prozent wurden mit Anklagen abgeschlossen. Bleiben 79 Prozent Verfahrenseinstellungen. Davon wurden 29 Prozent eingestellt mangels Bestehen eines hinreichenden Tatverdachts oder Verweisung auf den Privatklageweg. 13 Prozent der Verfahren wurden wegen geringer Schuld eingestellt, bei 33 Prozent handelt es sich um "sonstige Verfahrensabschlüsse" wie Ausschreibungen von Beschuldigten mit unbekanntem Wohnort oder Abgaben an andere zuständige Behörden. Vier Prozent wurden gegen Auflagen wie Geldzahlung oder Täter-Opfer-Ausgleich eingestellt. Aus Geldauflagen wurden insgesamt 126 925 Euro für die Staatskasse oder gemeinnützige Organisationen eingenommen.

21 Prozent der Verfahren enden mit Anklagen

21 Prozent aller Verfahren gegen namentlich bekannte Tatverdächtige endeten mit Anträgen zu einem Gericht. Dabei wurden 15 Prozent mit Strafbefehlen abgeschlossen. In 22 Fällen wurde Anklage zu den Strafkammern des Landgerichts Hechingen erhoben, in 101 Fällen bei den (Jugend-) Schöffengerichten in Hechingen und Sigmaringen. Die übrigen Anklagen, Strafbefehle und Anträge gingen an die Amtsgerichte.

Zu wenig Stellen

13 Vollzeitstellen und zwei Teilzeitstellen hat die Staatsanwaltschaft Hechingen. Teilweise waren durch Personalwechsel Dezernate über Monate unbesetzt. Nach dem Personalberechnungssystem des Justizministeriums beträgt die Soll-Zahl 15,77. Mithin haben 2,75 Stellen gefehlt. Im Februar hat das Justizministerium die Zuweisung einer weiteren Stelle angekündigt.

Auch die Arbeit der Staatsanwaltschaft Hechingen war durch die Pandemie stark beeinträchtigt, etwa durch Hygienevorgaben und Home-Office. Der Arbeitsanfall ist leicht angestiegen. Die Arbeiten für das neue Behördengebäude in den Räumen des früheren Vermessungsamts in der Fürstin-Eugenie-Straße verlaufen laut Staatsanwaltschaft nach Plan. Die neuen Räume sollen spätestens Anfang 2023 bezogen werden.

Impfbuch-Fälscher vor Gericht

Die Pandemie hat aber auch in anderer Weise für Arbeit für die Justiz gesorgt. So musste sich ein Ehepaar aus Albstadt dafür vor Gericht verantworten, Geschäfte mit nicht existierenden Schutzhandschuhen eingefädelt zu haben. Rund 80 Verfahren betreffen die Vorlage gefälschter Impfbücher in Apotheken, um dort ein Zertifikat zu erlangen. Strafbefehle wurden gegen zwei Ärzte erlassen, die falsche Maskenatteste ausgestellt haben sollen. Zehn Verfahren gab es wegen Subventionsbetrug in Zusammenhang mit der Corona-Hilfe. Keinen ursächlichen Zusammenhang ergab die Obduktion zweier älterer Menschen, die kurz nach Corona-Impfungen gestorben waren.

Weitere Fälle betreffen Betrug und Diebstahl. So stand eine Frau vor Gericht, der vorgeworfen wurde, sich am Vermögen einer älteren Frau bereichert zu haben. Angeklagt wurde auch eine Bande wegen Diebstahls von Zigaretten.

Die Staatsanwaltschaft erwähnt auch einen Fall von Drogenkriminalität: Im Dezember 2019 stellten Fahnder in Bisingen 80 Kilogramm Marihuana sicher. Zwei Männer wurden festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Dritte im Bunde muss zehn Jahre hinter Gitter – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weitere Fälle betreffen Waffenhandel und Geldfälschung in großem Stil. Positiv: 2021 erfolgte keine Anklage wegen eines Tötungsdelikts.