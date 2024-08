Justiz: Halle-Attentäter von Thüringen nach NRW verlegt

1 Halle-Attentäter Stephan Balliet ist von einem Gefängnis in Thüringen nach Nordrhein-Westfalen verlegt worden. (Archivbild) Foto: Ronny Hartmann/AFP/POOL/dpa

Der Attentäter von Halle, Stephan Balliet, gilt als einer der gefährlichsten Verbrecher des Landes. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ist er nun nach Nordrhein-Westfalen gebracht worden.









Link kopiert



Magdeburg - Der Halle-Attentäter ist von einem Gefängnis in Thüringen nach Nordrhein-Westfalen verlegt worden. Wie ein Sprecher des Justizministeriums in Sachsen-Anhalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte, gab es am Vormittag eine Verlegung eines Strafgefangenen per Hubschrauber. Nach Informationen der dpa handelt es sich dabei um den als Halle-Attentäter bekannten Stephan Balliet, der von Spezialkräften des Justizvollzugs Sachsen-Anhalt in ein Hochsicherheitsgefängnis nach NRW gebracht wurde.