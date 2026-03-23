Justiz: Gericht prüft Klage von jüdischem Studenten gegen Uni

Ein jüdischer Student klagt nach Angriffen gegen die FU: Hat die Hochschule genug gegen antisemitische Diskriminierung unternommen? Dieser Frage geht das Verwaltungsgericht nach.
Berlin - Gut acht Monate nach einem ersten Verhandlungstermin befasst sich das Verwaltungsgericht Berlin am Montag (11.00 Uhr) weiter mit der Klage eines jüdischen Studenten gegen die Freie Universität Berlin (FU). Im Zentrum der mündlichen Verhandlung steht dabei die Frage, ob die Hochschule ausreichend Maßnahmen zum Schutz jüdischer Studenten ergriffen hat. Eine Entscheidung der Richter könnte es nach Angaben eines Gerichtssprechers noch am selben Tag geben.