Justiz: Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

Bosnien-Herzegowina Wahlwiederholung: Karan bleibt Präsident der Serben-Republik

Die Präsidentenwahl musste wegen Unregelmäßigkeiten in etwa sechs Prozent der Wahlkreise wiederholt werden. Am Ergebnis änderte das nichts. Der Verdacht der Manipulation steht wohl weiterhin im Raum.