Justiz: Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft
Medienmogul Jimmy Lai war im Dezember schuldig gesprochen worden. (Archivbild) Foto: Vincent Yu/AP/dpa

Ein Gericht in Hongkong hat den Medienmogul und Demokratieaktivisten Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der 78-Jährige war im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden.

