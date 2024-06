Just Nails Professional: Junges Paar leitet Firma in Deißlingen

Ein junges Ehepaar hat in Deißlingen einen Versandhandel für Nagel- und Kosmetikprodukte aufgebaut. Von dort werden Kunden in ganz Deutschland und auch im Ausland beliefert. Warum sich „Just Nails Professional“ ausgerechnet in Deißlingen einangesiedelt hat? Wir waren vor Ort und haben das Unternehmen besucht.

Sie hat mit ihrem Partner ein Unternehmen gegründet und mit ihm zusammen die Geschäftsführung übernommen: Alexandra Wegen und ihr Mann Daniel sind die Macher hinter Just Nails Professional in Deißlingen. „Wir sind beide Workaholics‘“, erklärt Daniel Wegen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was mit ein paar Nagelaufklebern begann, hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem florierenden Onlineshop mit 4000 verschiedenen Nagelprodukten entwickelt.

Lesen Sie auch

So fand die Gründung von Just Nails im Jahr 2017 in Villingen-Schwenningen statt. Alexandra Wegen arbeitete zunächst in einem Zimmer ihres Hauses als Nageldesingerin. Sie begann, für ihre Kunden Nagelsticker zu malen und selbst herzustellen. Dabei blieb es nicht: Wegen entschloss sich, ihre Stickerproduktion auszuweiten und auch online zu verkaufen. Die 27-Jährige erinnert sich an die Anfänge und sagt:„Das Haus hat nach Lack gestunken.“

Deißlingen als Firmensitz

Zunächst bot das Wohnhaus der Wegens genug Platz für ein Sticker-Lager. Auch eine erste Mitarbeiterin kam dort noch unter. Das änderte sich die nachfolgenden Jahre aber schnell. Das Unternehmen wuchs weiter. Verschiedene Gewerberäume in Schwenningen wurden mit der Zeit alle zu klein, da der Platz für das stetig wachsende Sortiment des Online-Shops nicht mehr ausreichte.

2021 entdeckte das Paar dann mit Hilfe der Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach (kurz Egon) ein Grundstück im Deißlinger Gewerbegebiet Breite. Egon ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Deißlingen, Dauchingen und Eschach zur Förderung von Gewerbestandorten. Kurz darauf wurde mit dem Bau begonnen: Seit 2022 steht in der „Breite“ nun das Firmengebäude von Just Nails Professional.

4000 eigene Produkte

Wer ist die Zielgruppe des Online-Händlers? Zur Kundschaft des Unternehmens gehören zu gleichen Teilen professionelle wie auch Hobby-Nageldesigner. Die Kunden kommen sowohl aus Deutschland als auch dem Ausland - unter anderem aus den USA, Frankreich und Schweden. Distributoren in verschiedenen Ländern unterstützen den Vertrieb.

Der Produkt-Katalog von Just Nails umfasst über 4000 eigene Produkte, die in Zusammenarbeit mit Chemikern und Spezialfirmen nach Wünschen und Vorlieben der Wegens hergestellt werden. Im Lager in Deißlingen werden die Produkte abgefüllt und verpackt.

So ist das Geschäftsleben des Unternehmerpaares

Eine Selbstständigkeit ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Unzählige Gedanken im Kopf, dazu viele Verpflichtungen. Wie erlebt das die „Selfmade Woman“ Alexandra Wegen, die aus einem Hobby ein Geschäft aufgebaut hat?

Nachdem Wegen mit nur 20 Jahren das Unternehmen gründete, beschäftigt sie heute in ihrer Firma zwölf Mitarbeiter. Alexandra seufzt angesichts der hohen Arbeitsbelastung und sagt: „Es gibt unglaublich viel zu tun. Viele Aufgaben sind noch zu komplex oder zu spezialisiert, um sie zu delegieren.“ Das Unternehmen befinde sich noch im Aufbau und jeder Tag sei mühevoll. Als Selbstständige genießen die Wegens jedoch die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Trotz des Interesses von Investoren hätten die beiden in der Vergangenheit Angebote abgelehnt, um diese Freiheit zu behalten, berichtet Alexandra Wegen.

Der Alltag des Unternehmerpaares ist herausfordernd, auch weil Alexandra und Daniel Wegen einen kleinen Sohn haben. Die Frau, die zu Hause bleibt, um sich um das Kind zu kümmern, während der Mann arbeitet? Das ist ganz und gar nicht das Lebensmodell der Familie. Alexandra Wegens Herzblut hängt nicht nur an ihrem siebenjährigen Sohn, sondern eben auch an ihrem selbst aufgebauten Unternehmen: „Weil ich schon immer für Nageldesign gebrannt habe. Ich wollte als kleines Kind schon Künstlerin werden. Und das hat dann gut zusammengepasst - ein Hobby, das man zum Beruf machen kann.“

In der Geschäftsführung teilt sich das Ehepaar die Verantwortlichkeiten: Sie konzentriert sich vor allem auf die Produktion, den Einkauf und den Vertrieb, während er sich hauptsächlich um den Vertrieb und den Online-Shop kümmert.

Ausbau des Unternehmens – Von Online-Kursen bis zur Neugründung

Indes sind Alexandra und Daniel Wegen mit ihren Ideen noch nicht am Ende. Seit einigen Monaten bietet der Online-Shop von Just Nails auch eine Online-Akademie an. Hier können Hobby-Nageldesigner mehr über die Welt des Nageldesigns lernen. Außerdem haben die beiden Jungunternehmer ihren Online-Handel im vergangenen Jahr um das Subunternehmen NA.KY erweitert: Dort werden vor allem Wimpernprodukte verkauft.

Und wie blicken die beiden in die Zukunft? „Wir streben nach höherem Umsatz und einem größeren Mitarbeiterstamm. Wir planen, in Regionen zu expandieren, die derzeit weniger erfolgreich sind, und streben nach einer weltweiten Präsenz “, erklärt Daniel Wegen. Alexandra Wegen fügt hinzu: „Die Marke „NA.KY“ soll ebenfalls weiter wachsen“, das wünschen sich die beiden für die Zukunft ihrer Firma.