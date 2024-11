Die Jusos Zollernalb haben sich für die diesjährige Weihnachtszeit eine kreative und ungewöhnliche Spendenaktion überlegt: Sie präsentieren den ersten Adventskalender, der eine ab Auswahl an Cola-Mix-Getränken enthält.

Mit dieser Aktion möchten die Jusos laut eigenen Angaben nicht nur ihre eigenen, politischen Projekte finanzieren, sondern auch die Adventszeit für ihre Unterstützer*innen bereichern. Der Cola-Mix-Adventskalender bietet eine vielfältige Mischung, von überregionalen Marken wie Paulaner und Spezi bis hin zu kleineren Lokalhelden, wie der Bad Imnauer Mineralquelle.

„Wir möchten mit dieser Aktion nicht nur unsere Arbeit finanzieren, sondern auch etwas Besonderes schaffen, das die Vorweihnachtszeit bereichert“, erklärt Dominik Ochs, stellvertretender Vorsitzender der Jusos-Zollernalb und SPD-Stadtrat in Balingen. „Der Adventskalender ist ein echtes Highlight für Cola-Mix-Fans“, ist er überzeugt.

„Zwei Tage lang Kisten rot gefärbt“

Von der ersten Idee bis zum fertigen Kalender wurde alles in Eigenleistung erarbeitet: Die Planung und Logistik, um alle Cola-Mix-Hersteller und Materialien in die Balinger Halle zu bringen, war ebenso Teil der Arbeit wie das Besprühen der Kalender mit einer selbstgestalteten Schablone aus dem 3D-Drucker. All das wurde in zahlreichen Arbeitsstunden umgesetzt – ganz im Sinne der Jugendorganisation einer Arbeiterpartei.

Die Albstädterin Jungsozialistin Amelia Wong erklärte: „Zwei Tage lang habe ich Kisten rot gefärbt. Meinen Urlaub hatte ich mir zwar anders vorgestellt, aber es hat sich gelohnt.“

Bestellen per Mail, abholen per pedes

Interessierte können ab einer Spende von 45 Euro einen der Cola-Mix-Adventskalender erhalten. Die Abholung erfolgt am Samstag, 30. November, zwischen 10 und 18 Uhr bei der Firma SchildDirect, Häselstraße 4, Engstlatt.

Die Bestellung erfolgt per E-Mail an info@jusos-zak.de. Nach Eingang der Spende erhalten die Unterstützer*innen eine Bestätigung und einen Bestellcode.