Juristischer Ärger droht: Deshalb klagt die Verbraucherzentrale gegen die Volksbank Lahr

Alles richtig gemacht! Wenn Narren wählen gehen

Die großen Umzügen haben die Fastnachter in der Region mit Rücksicht auf die Bundestagswahl zähneknirschend abgesagt. Gefeiert wird dennoch, mit kleineren Hocks. Das heißt, dass am 23. Februar vielerorts Narren auf Wähler treffen und vor allem: dass Narren wählen – was selbstverständlich keineswegs despektierlich gemeint ist. Was geht und was nicht, ein Überblick.