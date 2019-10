Juniorsportler des Jahres Jana Fischer unter Nominierten

Unter den Nominierten ist mit Snowboardcrosserin Jana Fischer auch eine Sportlerin aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Bräunlingerin gehört im Snowboardcross seit mehreren Jahren zur absoluten Weltspitze im Nachwuchsbereich. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2017 bereits mit Silber dekoriert, gelang der Schwarzwälderin 2019 der Gold-Coup. Sie sicherte sich als erste deutsche Snowboardcrosserin überhaupt den WM-Titel der Juniorinnen. "Das war für mich bislang der größte Erfolg, vor allem auch, weil es meine letzte Junioren-Weltmeisterschaft war. Damit ging ein großer Abschnitt in meiner Laufbahn zu Ende", meinte die Bräunlingerin danach.

Auch bei den Aktiven hat die für den SC Löffingen startende Snowboardcrosserin bereits Fuß gefasst: Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen erreichte sie bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang das Finale. Eine Platzierung unter den ersten Acht – und vielleicht noch ein bisschen mehr – bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 ist daher das erklärte Ziel der 20-Jährigen. Doch zunächst steht die Vorbereitung auf den kommenden Winter im Mittelpunkt. "Wir sind gerade in Saas-Fee am dortigen Gletscher. Die Bedingungen bei diesem Trainingslager sind sehr gut. Auch Schnee liegt genügend", sieht Fischer die Zeit in der Schweiz, unweit der italienischen Grenze, als ideale Basis für den Weltcup-Winter 2019/20 an.

Weitere Informationen: www.juniorsportlerdesjahres.de