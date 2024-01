Junior-Cup in Sindelfingen

1 Für das Turnier im Sindelfinger Glaspalast gibt es keine Tickets mehr. Foto: Baumann

Das gab es noch nie: Beim Hallenfußball-Spektakel im Sindelfingen bleiben am Samstag und Sonntag die Tageskassen geschlossen.









Das Interesse ist so hoch wie nie zuvor: Erstmals überhaupt in der 33-jährigen Geschichte des Junior-Cups ist das Hallenfußball-Turnier im Sindelfinger Glaspalast schon im Vorfeld für beide Tage komplett ausverkauft. Am Samstag und Sonntag (gespielt wird jeweils von 12.30 Uhr bis 18 Uhr) werden keine Tageskassen mehr geöffnet.