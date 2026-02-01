Jungunternehmerin aus Rottweil: Rohkakao aus Bali – was steckt hinter dem neuen Trend?

Von schamanischer Tradition bis zum ausgebuchten Event im Schwarzwald: Wie Rohkakao den Weg nach Rottweil gefunden hat und damit einen Nerv trifft.
Auf den ersten Blick wird Rohkakao häufig unterschätzt. „Viele Kunden erwarten, dass Kakao süß ist und nach heißer Schokolade schmeckt“, berichtet Vanessa Burgbacher aus Rottweil. Umso größer sei die Überraschung, wenn sie den ursprünglichen, milden und zugleich kraftvollen Geschmack ihres Produkts kennenlernen. Die 29-jährige Jungunternehmerin vertreibt seit Kurzem Rohkakao aus Bali.