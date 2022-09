1 Lehrerin Silke Pach feiert zusammen mit (sitzend von links nach rechts) Henry Rauner und den Schreinern Uwe Schmid, Steffen Notheis und Sven Heilmann den Erfolg ihrer Schüler bei der Urkundenübergabe am Leibniz-Gymnasium Foto: Holzer/Rottweiler

Rottweil - Bequem, unkompliziert, nachhaltig – das hatten sich die Jungunternehmer der Schülergenossenschaft "birds@home" mit ihrem jüngsten Projekt vorgenommen: Steckstühle, die unkompliziert eingesetzt werden können und mit denen man überall die Natur genießen kann. Dank der erfolgreichen Kooperation mit dem Unternehmen "Interstuhl" war es möglich, die Rückenlehne professionell mit einem Stoffbezug zu gestalten.

Dabei durften die Schüler direkt Unternehmensluft schnuppern, denn sie konnten in der Fertigung des Hightech-Unternehmens in Tieringen unter Anleitung von Produktionsleiter Frank Walz nicht nur selbst Hand anlegen, sondern waren auch in die Ideenkonzeption voll eingebunden.

Produkt fand reißenden Absatz

"Eine großartige Erfahrung für uns Jugendliche, mit Profis zusammenzuarbeiten. Da hat man auch gleich Einblicke für die spätere Berufswahl bekommen", schwärmen Lana-Jolie Mager und Marian Rahm, die in der Produktion der Schülergenossenschaft tätig sind und mehrere Nachmittage dort verbrachten.

Das Produkt fand reißenden Absatz und war auch gleich ausverkauft. Dabei stellen die Stühle nur eine Idee dar, die die LG-ler in diesem Jahr umgesetzt haben. "Unsere bunten Vogelhäuser in Form des Schwarzen Tores waren unser eigentlicher Kassenschlager und machten unsere Marke ›birds@home‹ auch überregional bekannt", erklärt Ludwig Karrais von der Marketingabteilung der Schülergenossenschaft.

Dank an die Kooperationspartner

Steffi Holzer ergänzt, dass nicht nur ums Geldverdienen gegangen sei, sondern auch darum, Biodiversität zu fördern und nachhaltig zu wirtschaften. Dies sei sehr gut gelungen. Das belegen auch die Zahlen, die die vier Buchhalterinnen von birds@home, Lena Fibich, Lea Keller, Celine Christl und Ilayda Su, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Rottweil, Henry Rauner, vorlegen können. Mit über 10 000 Euro Gewinn feiern sie ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

So erklären dann auch die beiden Geschäftsführer Cem Ince und Luisa Balle ihrem Publikum bei der Urkundenübergabe für ihr Engagement: "Das war ein aufregendes Jahr mit vielen Erfahrungen und Erfolgen, die wir ohne die Unterstützung unserer Kooperationspartner aber nicht geschafft hätten."

Überschuss wird zu großen Teilen gespendet

Sie zeigen dabei lächelnd auf die drei Schreiner der Therapiewerkstatt des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, vorneweg Sven Heilmann, mit seinen Kollegen Steffen Notheis und Uwe Schmid. Dank ihres Einsatzes und der Fürsprache des Leiters der Abteilung für Ergo- und Arbeitstherapie, Marcus Kaiser, konnten die Jungunternehmer ihre Ideen verwirklichen.

Dass der Gewinn nun sinnvoll eingesetzt wird, darüber wacht der Aufsichtsratsvorsitzende der Schülergenossenschaft, Henry Rauner. Der Überschuss wird zu großen Teilen an gemeinnützige Projekte gespendet. "Hier möchten wir gerne wieder etwas zurückgeben an diejenigen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben", sagt Robin Benz, Leiter der Produktion, und verweist neben dem Vinzenz von Paul Hospital auf den NTW-Verein der Schule, der 40 Stühle erworben hat. Die Verteilung wird auf der Generalversammlung im November geklärt. Die Autorinnen sind Mitglied in der Jugendredaktion des LG.