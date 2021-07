1 Die Gemeinderäte informieren sich über die Situation im Junginger Wald.Foto: Moser Foto: Schwarzwälder Bote

Waldsitzung: Rechtliche Situation und Müll bereiten Sorgen

Ein Naturspektakel, das zum Ärgernis geworden ist: Der Junginger Wasserfall hat sich zur Besucherattraktion entwickelt. Nur freut sich keiner so richtig darüber. In seiner Waldsitzung beriet der Gemeinderat deshalb über Wege, das Problem zu lösen.

Jungingen. Dass man für einen Waldbegang festes Schuhwerk anlegen sollte, ist eine Binsenweisheit. In der jüngsten Waldsitzung des Junginger Gemeinderats am Freitag wurde die Ausrüstung der Anwesenden aber auf eine besondere Probe gestellt. Denn es ging vom Wanderparkplatz bei der Kläranlage aus zuerst durch den Wald und dann den schmalen, matschigen Weg hinunter zum Junginger Wasserfall, der an diesem frühen Abend für reichlich Diskussionsstoff zwischen Gemeinderäten, Bürgermeister Oliver Simmendinger sowie Forstamtsleiter Hermann Schmidt und der Junginger Forstrevierleiterin Sophie Remensperger sorgte.

Das Problem in Kürze: Seit einem Fernsehbeitrag vor etwa anderthalb Jahren hat sich der Wasserfall vor allem im Sommer zu beliebten Treffpunkt entwickelt. An sich kein Problem – wäre da nicht einerseits die Vermüllung der umliegenden Waldstücke, über die sich deren private Besitzer beschweren, und andererseits der nicht ganz ungefährliche Zugang zum Wasserfall. Den erreicht man nämlich über einen schmalen, bei nassem Wetter matschigen Fußweg durch den Wald. Und um dann wirklich an das Wasser der Starzel zu kommen, folgt anschließend noch ein steiler Abstieg über einen ebenso matschigen Hang.

Die Stirn von Bürgermeister Simmendinger ist bei diesem Anblick voller Sorgenfalten. Zwar hat die Gemeinde in diesem Bereich keine offizielle Verkehrssicherungspflicht – ihr gehört lediglich der Fluss, nicht die umliegenden Flurstücke. Doch riskieren, dass sich jemand verletzt, will man auch nicht.

Forstamtsleiter Schmidt klärt über die rechtliche Grundlage auf: Wenn alles naturbelassen sei, "ist der Eigentümer aus dem Schneider", sagt er. Denn dann müssten die Anwesenden sich auf waldtypische Gefahren einstellen. Doch es gibt ein Problem: Am Hang ist ein Seil befestigt. Damit ist dieser nicht mehr naturbelassen und die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr so leicht von der Hand zu weisen.

Also das Seil einfach abmachen? Das ist definitiv keine Lösung, berichtet Revierleiterin Remensperger. Denn man weiß nicht, wer an dieser Stelle immer wieder ein Seil befestigt. "Ich habe wahrscheinlich schon fünf Seile im Kofferraum", sagt Remensperger. Doch wenn sie wieder an der Stelle vorbeikomme, hänge stets ein neues.

Noch mehr Besucher?

Die Gemeinde tue in diesem Zusammenhang schon mehr als sie müsste, berichtet Simmendinger. So ist der Bauhof immer mal wieder zum Müllsammeln vor Ort, und an einer anderen Stelle bachaufwärts wurde ein Gitter aus Holz errichtet, damit niemand in die Starzel fällt. Doch um nicht in Bedrängnis zu kommen, würde die Gemeinde auch noch mehr tun. Simmendinger könnte sich beispielsweise vorstellen, dass man Teile der betroffenen Flurstücke kauft und den Abgang zur Starzel ausbaut, um ihn sicherer zu machen.

Bei den Räten stieß dieser Vorschlag allerdings auf wenig Gegenliebe. Einige befürchteten, dass ein solcher Ausbau noch mehr Besucher anlocken könnte. Deshalb kam der zweite Vorschlag, den momentanen Zugangsweg zu sperren und eine Alternative über einen etwas längeren, aber besser begehbaren Fußweg auszuschildern, auf. Ein Beschluss wurde aber nicht gefasst – das war auch gar nicht geplant gewesen. Das Thema soll bei einer der nächsten Sitzungen noch einmal auf den Tisch kommen.

Ein Grundsatzbeschluss wurde dann doch noch gefasst: Der vorhandene Waldlehrpfad soll erneuert werden. Die rund 30 Jahre alten Tafeln sind in die Jahre gekommen und sollen, so der Plan von Revierleiterin Sophie Remensperger, gegen neue ersetzt werden. Von den Gemeinderäten erntete sie dafür reichlich Zustimmung.

Gleiches galt für die zweite Idee, dass für Kinder ein gesonderter Rundgang mit diversen Spiel- und Erlebnisstationen erstellt werden soll. Dabei sollen auch Kindergarten und Grundschule mit ins Boot geholt werden, was den Räten sehr gut gefiel.

Das Forstamt wird sich nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats weitere Gedanken zu dem Thema machen. Dann soll es noch einmal genauer in einer Sitzung behandelt werden.