Junginger Ferienspiele: Vor dem Vesper Mumien einwickeln

Seit Montag sind 70 Junginger Kinder bei den Ferienspielen aktiv. Gemeinsam mit ihren zwölf Teamern und drei pädagogischen Fachkräften fliegen sie durch die ganze Welt.
Draußen prasselte der Regen runter, und drinnen in der Junginger Sporthalle ging es turbulent zu am Dienstagmorgen. 70 Kinder in einer Halle, da herrscht Leben. Manche hängen an der Kletterwand – die dicke Matte selbstverständlich am Boden drunter, hinten wird gekickt, viele Kinder rennen mit Filzstiften rum und lassen sich ihre Shirts signieren, und am großen Tisch werden Mumien eingewickelt. Natürlich ohne tote Wesen im Innern, dafür mit viele Zeitungspapier und Kleister. Manche arbeiten still vor sich hin, andere toben auch ein wenig rum.