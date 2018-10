Jungingen Wochenlanger Regen notwendig

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung befasste sich mit der Annahme von Spenden. Die "Stiftung Kunst Bildung Kultur" der Sparkasse Zollernalb habe 1000 Euro an das Junginger Heimatmuseum gespendet.

Bildband zu Ausstellung

Mit dem Geld wolle man zu der aktuellen Ausstellung "Zwischen Heimat und Front" über Junginger im Ersten Weltkrieg einen Bildband erstellen lassen, kündigte Bürgermeister Harry Frick an. Die Ausstellung werde auch noch bis zum Frühjahr im Heimatmuseum zu sehen sein.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" gab Frick bekannt, dass das "Sozialwerk Hechingen und Umgebung" ein Projekt zur Seniorenbetreuung in der Gemeinde starten wolle. Dabei gehe es nicht darum, bestehenden Angeboten Konkurrenz zu machen. Man wolle einfach das Junginger Potenzial für so ein Projekt ausloten. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am Dienstag, 30. Oktober, ab 19 Uhr im Gemeindesaal statt.

Zudem zeigte Bauhofleiter Klaus Ritter einige Fotos von aktuellen Baustellen in Jungingen und berichtete, wie vor Ort jeweils der Stand der Dinge sei. Die Baustelle im Oberdorf werde zeitnah abgeschlossen. In der Schüttestraße werden neue Randsteine gebaut und drei Leerrohre verlegt; an der Starzel ist eine neue Absturzsicherung entstanden.

In der "Frageviertelstunde" meldete sich eine Bürgerin zu Wort. Sie wollte wissen, wie es um ihr Anliegen, Hundetoiletten aufstellen zu lassen, stehe. Frick berichtete, man habe bereits verschiedene Angebote eingeholt. Bei der nächsten Bauhofleiter-Sitzung werde man die Vertreter anderer Gemeinden fragen, welches Modell sich bei ihnen bewährt habe.

Aus dem Gemeinderat kam noch die Frage, ob es Fahrbahnmarkierungen auf der Bundesstraße durch Jungingen geben werde. Wird es nicht – Studien hätten gezeigt, dass Fahrer eher die Spur halten würden, wenn es keine Markierungen geben, hieß es in der Sitzung. Auch wenn einige Räte das nicht so recht zu glauben schienen, nahm der Rat es hin – schließlich gehört die Bundesstraße ohnehin in den Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums, und nicht in den der Gemeinde.