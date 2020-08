Jungingen Sollen Hundeklos angeschafft werden?

Kein voller Kotbeutel dabei

Der Rücklauf war mit knapp der Hälfte aller angeschriebenen Hundebesitzer gut, aufgrund der Urlaubssituation dauert die vollständige Auswertung des Fragebogens jedoch noch an, heißt es in einer Pressemitteilung. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen sollen die Ergebnisse vorgestellt. Im zum Fragebogen beigelegten Informationsschreiben, das unserer Redaktion vorliegt, ging Simmendinger auf Pro und Contra ein.