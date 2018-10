Jungingen Organisator "auf dem Abstellgleis"

Jungingen. Es rattert, zischt und einige kleine Dampfwölkchen steigen auf in der Werkstatt von Hans Bosch. Seit 2000 beschäftigt sich der Junginger in seiner Freizeit mit Modelleisenbahnen, seit 15 Jahren organisiert er die Modelleisenbahnbörse in Jungingen.

"Am Anfang wurde ich teilweise schon belächelt", erinnert sich Bosch. Kommendes Jahr wird er 75 Jahre alt, einige seiner Kameraden würden sagen: "Da spielt man nicht mehr mit der Eisenbahn." Bosch wird zwar in diesem Jahr zum letzten Mal Hauptorganisator der Börse sein, aber sein Hobby aufgeben möchte er ganz gewiss nicht. "Wenn es mir gesundheitlich soweit gut geht, werde ich weiterhin dabei sein. Auf dem Abstellgleis, sozusagen", erklärt er lachend. Die Organisation wird künftig der Junginger Musikverein übernehmen, der schon seit einigen Jahren die Bewirtung bei der Börse übernimmt und an den in diesem Jahr auch der Erlös geht.

"Die ganzen Aussteller und ich, das ist wie ein Familienbetrieb", erzählt Bosch weiter. Nach den 15 Jahren sei er mit praktisch allen per Du.