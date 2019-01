Jungingen Lastzug fährt Zickzack

Der Mann am Steuer des Lastwagens fuhr auch außerorts trotz guter Fahrbahn- und Sichtverhältnisse auffallend langsam. In Hechingen verließ das Gespann die B32 und setzte die Fahrt auf der B27 in Richtung Balingen fort. Auch auf der B27 pendelte das Gespann immer wieder hin und her, wie ein Zeuge berichtete. Erst nach Wessingen konnte die Polizei den Lastwagen stoppen und den Fahrer kontrollieren.

Fahrer hat kein Alkoholproblem

Ein Alkoholproblem hatte der 35-Jährige nicht. Die Ordnungshüter vermuten, dass er übermüdet war und möglicherweise mehrfach hinterm Steuer eingenickt ist. Es besteht aufgrund der bekannt gewordenen Zeugenbeobachtungen der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung.