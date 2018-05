Jungingen Junginger Freibad hat am Samstag erstmals geöffnet

Technik und Kiosk sind startbereit, die Wiese gemäht, das Wasser eingelassen, wenn vielleicht auch noch etwas frisch. Gleich mal am Samstag anzurücken, lohnt sich. Denn an diesem Tag ist der Eintritt frei. Los geht’s um 11 Uhr, Kassenschluss ist um 19.30 Uhr. Das ist jedenfalls der Plan. Aber dass bei Freibädern das Wetter eigene Regeln vorgibt, ist ja jedem klar.

Die Anlagentechnik des Bades sollte dagegen in diesem Jahr keine Probleme bereiten, schließlich wurde sie unter anderem auch mit Hilfe des Fördervereins erneuert. Auch der Kiosk als zweiter möglicher Problembereich scheint in diesem Jahr keine Sorgen zu bereiten. Gülnazik Cebeci hat definitiv zugesagt, auch in diesem Sommer Essen, Trinken und Naschereien anzubieten. Bekanntlich hatte Cebeci den Kiosk bereits im vergangenen Sommer betrieben.

An dem Versorgungsstand kann man auch Eintrittskarten kaufen. Möglich ist das auch zu den Geschäftszeiten im Junginger Rathaus. Das Junginger Freibad ist von Montag bis Freitag täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet, an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 20 Uhr. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen für die Saisonkarte zehn Euro. Wer älter als 18 Jahre alt ist, muss für die Saisonkarte 20 Euro zahlen. Familienkarten kosten 50 Euro.