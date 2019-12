Jungingen Jürgen Kleinmann bleibt im Rennen

Im ersten Moment sei er über das Ergebnis enttäuscht gewesen. An den vielen Stimmen, die er erhalten habe, lese er aber auch einen "ganz klaren" Auftrag seiner Wähler ab, erneut zu kandidieren. Im Moment sei alles offen. "Das Ergebnis ist kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen", teilt Kleinmann mit. Den Weihnachtsfrieden wolle er noch abwarten und ab dem 3. Januar nochmal einen kurzen, aber intensiven Wahlkampf führen. Kleinmann: "Ich gehe positiv an die Sache heran." Bei der Bürgermeisterwahl, die in Jungingen am vergangenen Sonntag stattfand, hatte keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht.