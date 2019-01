Jungingen/Hechingen Lkw fährt Zickzack: Fahrer am Steuer eingeschlafen?

Ein Anrufer teilte der Polizei gegen 17.30 Uhr mit, dass ein Lastzug mit weiß lackierter Zugmaschine mit Tübinger Zulassung in und nach Schlatt mehrfach über die Mittellinie fuhr. Der Gegenverkehr war zum Ausweichen gezwungen und musste bremsen, um Unfälle zu verhindern. Zudem war der Lkw-Fahrer auch außerorts trotz guter Fahrbahn- und Sichtverhältnisse auffallend langsam unterwegs.

In Hechingen verließ das Gespann die B 32 und setzte die Fahrt auf der B 27 in Richtung Balingen fort. Auch auf der B 27 pendelte das Gespann immer wieder hin und her, wie ein Zeuge berichtete.

Erst nach Wessingen konnte die Polizei den Lkw stoppen und den Fahrer kontrollieren. Ein Alkoholproblem hatte der 35-Jährige nicht. Die Ordnungshüter vermuten, dass er übermüdet war und möglicherweise mehrfach eingenickt war.