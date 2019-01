Jungingen Goldglanz überstrahlt den Abend

Aber auch da stand die Junginger Jugend-Weltmeisterin im Mittelpunkt. Viele wollten ihre Goldmedaille sehen, die sie bei der Weltmeisterschaft im schweizerischen Aigle im U19-Teamsprint gewonnen hat. Auch die Bronze-Medaille im Einzel-Zeitfahren über 500 Meter wurde ehrfurchtsvoll bestaunt. Es waren übrigens nicht die einzigen Trophäen, die an diesem Abend zu sehen waren. Denn immer noch ist sie amtierende Junginger Stadtmeisterin im Skifahren. Seither ist einfach keine weitere Meisterschaft mehr ausgetragen worden.

Als Höhepunkte nannte Bürgermeister Harry Frick in seinem Rückblick die Freibad-Sanierung und die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs. Im Gewerbegebiet seien nun alle Plätze verkauft, und er habe noch drei freie Wohnbauplätze. Als Projekte im laufenden Jahr nannte er die Erstellung eines Lärmaktionsplans, Dachsanierung an der Grundschule, Sanierung der Brücke in der Killertalstraße, den Bau einer Stützmauer und Parkbucht an der B32 (Killertalstraße), den Ausbau von Parkplätzen hinter dem Rathaus und erhebliche Investitionen in die Abwasserbeseitigung. Hervorgehoben wurde von ihm das Engagement seiner Mitbürger in Vereinen und Einrichtungen. Besonders erwähnte er dabei die Gründung des Vereins "Seniorenbetreuung Jungingen.

Alessa-Catriona Pröpster hat 2013 mit dem Radsport begonnen. 2016 wurde sie mehrfache Deutsche Meisterin (U17), 2017 dreifache Deutsche Vize-Meisterin und einmal Dritte bei den Bahnrad-Meisterschaften. Mittlerweile trainiert sie beim RSC Ludwigshafen unter anderem mit Olympiasiegerin Miriam Welte. 2018 gewann sie bei der Junioren-WM in der Schweiz mit Lea Sophie Friedrich im Teamsprint den Weltmeisterinnentitel U19 und Bronze in der Einzelwertung 500 Meter Zeitfahren. Anschließend sicherte sie sich die Gesamtwertung beim Sprinter-Cup in Rostock mit Bahnrekord über 200 Meter.